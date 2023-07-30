Отказ системы: Boeing из Улан-Удэ совершил аварийную посадку в Шереметьево

Boeing из Улан-Удэ совершил аварийную посадку в Шереметьево

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Экипаж сообщил о технической неисправности во время полета. К месту направили экстренные службы.

Пассажирский Boeing, вылетевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе аэропорта, все прошло в штатном режиме. Между тем, у самолета все же имелась техническая неисправность.

«В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. На место направлены дополнительные силы пожарных», — цитировало ранее источник в экстренных службах ТАСС.

По данным к этой минуте, в результате ЧП пострадавших нет.

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