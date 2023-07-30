Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Близкие знаменитости сообщили, что она овдовела после 30-лет брака.

Певица Натали прокомментировала сообщения СМИ о смерти собственного мужа — продюсера Александра Рудина. В беседе с 5-tv.ru она не стала опровергать данные ресурсов.

«Я еще ничего в сеть не выдавала», — сказала дрожащим голосом исполнительница.

О том, что 49-летняя звезда стала вдовой ранее сообщили ее близкие. По их словам, Рудин скончался скоропостижно, однако точная причина смерти пока не названа. Уже известно, что похоронен супруг артистки будет на кладбище в родном городе Дзержинске.

В беседе журналистами приближенный к ситуации источник отметил, что в семью Натали беды приходят одна за другой. Он рассказал, что всего две недели назад семья простилась с отцом Рудина. Сейчас же исполнительница и ее родные убиты горем.

Натали вышла за муж за Рудина в 17 лет по липовой справке о беременности. Вместе они были 32 года. В 2001-м она подарила возлюбленному первого наследника Арсения. Спустя девять лет в их семье случилось пополнение — на свет появился сын Анатолий. В 2017 году артистка в браке родила третьего сына — Евгения.

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