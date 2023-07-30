Блинчики из манки с бананом: рецепт быстрого завтрака от Василия Емельяненко
Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision
Шеф-повар рассказал, как быстро приготовить необычные и при этом вкусные лепешки.
Кулинарный блогер Василий Емельяненко поделился рецептом быстрых, но при этом необычных и вкусных лепешек с бананом и манной крупой. Их можно приготовить на молоке, кефире, воде, с дрожжами или без. Но шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко предлагает приготовить блинчики по-новому: с бананом и манкой. Необычно, не правда ли?
Ингредиенты
- банан — 1 шт;
- манная крупа — 200 г;
- щепотка соли;
- сахар — 50 г;
- дрожжи — 4 г;
- вода — 400 мл;
- ваниль;
Способ приготовления
Воду подогреваем на плите.
В глубокой чаше смешиваем сахар, манную крупу, дрожжи. Туда же кладем размятый руками спелый банан. По желанию добавляем семена стручка ванили либо ванильный сахар.
Далее теплую воду вливаем в сухую смесь. При помощи блендера аккуратно взбиваем блинную массу. Дрожжевое тесто оставляем в теплом месте на 40-60 минут подходить. Масса должна увеличиться в объеме вдвое.
Спустя указанное Емельяненко время, тесто при помощи половника перемешиваем, чтобы манная крупа равномерно распределилась в нем. В подошедшем тесте должно быть много пузырьков. Тогда, по словам шеф-повара, блинчики получатся с дырочками.
Следующий шаг — сковороду, смазанную маслом, разогреваем. В середину посуды наливаем тесто и чуть распределяем по кругу. Обжариваем лепешку только с одной стороны.
По желанию окунаем лепешку в сметану или любое любимое варенье.
Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru делился рецептом домашнего хлеба без заморочек от Василия Емельяненко.