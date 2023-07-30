Российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму

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В Минобороны РФ рассказали, как именно удалось ликвидировать БПЛА и куда упали обломки.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских беспилотников в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что ни один БПЛА не достиг своей цели.

«16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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