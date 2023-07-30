Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Виктория Алакоз 20 0
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Утром в воскресенье была пресечена попытка атаки киевского режима беспилотниками на Москву.
Столичный аэропорт Внуково возобновил прием и отправку рейсов, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.
Воздушное пространство было временно закрыто над аэропортом, в целях безопасности он не принимал и не отправлял самолеты.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки Киева беспилотниками на Москву. Два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территории делового центра «Москва-Сити». Еще один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.
Жертв и пострадавших нет.