Никас Сафронов рассказал, на что ежемесячно тратит десять миллионов рублей

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Знаменитый художник признался, что даже не пытается самостоятельно контролировать свои расходы.

Народный художник России Никас Сафронов может потратить более десяти миллионов рублей за месяц. Об этом он рассказал в эфире телешоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов. Статей расходов масса, однако за своими счетами маэстро не следит. Для этого он нанял финансиста, который контролирует денежные потоки. Но и тут бдительности Сафронов не проявляет — он признался, что никогда не читает отчеты своего сотрудника, так как большую часть времени проводит за работой.

«Деньги уходят большие. Я просто за месяц могу потратить десять миллионов и больше. Туда входят зарплата, помощь, благотворительность, братья, сестра, ремонты, друзья, поддержка актеров, детей. Я просто постоянно зарабатываю, чтобы как-то с этим рассчитаться», — пожаловался художник.

Своим родственникам Сафронов никогда не отказывает в поддержке. Так, один из сыновей знаменитости недавно переехал из Лондона в Париж, но при этом не имел средств. И на первых порах его полностью содержал папа. Другому наследнику нужны были деньги в связи с переездом из Германии в Шотландию, а затем в Австрию. Платить за жилье нужно сразу и много. И художник выложил десять тысяч евро, чтобы поддержать сына.

В студии телешоу присутствовала поэтесса и композитор Ирина Гибулина. Она дружит с Сафроновым много лет. Поначалу художник, по собственным словам, «волочился за ней, пытался соблазнить», но ничего не вышло, и со временем отношения остались сугубо приятельскими. Грибулина во время интервью восхищалась заботой друга о детях, называла его удивительным отцом.

Как рассказала поэтесса, Никас Сафронов оказался единственным мужчиной в ее жизни, не пожелавшим мстить за отказ в романтических отношениях. Он стал ей близким человеком, который никогда не забывает о дружбе. Каждый год на день рождения Грибулина получает в подарок картину мастера. Дочка ее шутит — если настанут плохие времена, одну из работ можно будет продать и жить на нее целый год. Но о продаже шедевров женщина даже не задумывается.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему 67-летний Никас Сафронов ни разу не был женат.