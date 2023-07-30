Путин заявил, что высокая работоспособность досталась ему от предков

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Также глава государства рассказал, планирует ли отдых после нескольких дней интенсивной работы на саммите «Россия — Африка».

Президент РФ Владимир Путин назвал генетику причиной своей выносливости. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста о ток, как ему удается выдерживать такой плотный рабочий график.

«Это биология. От предков все достается», — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Общение главы государства с журналистами состоялось уже почти ночью накануне в Голубом зале Константиновского дворца в Петербурге. Незадолго до этого Путин провел серию встреч с коллегами из африканских стран.

Саммит действительно выдался плодотворным. Была принята итоговая декларация, а также утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

При этом российский лидер не планирует отдых после нескольких дней интенсивной работы.

«Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю, не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности в ближайшее время не будет. Потому что вчера мы поздно закончили», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 77% россиян одобряют работу Путина на посту президента.