Путин заявил об отсутствии необходимости личного визита на саммит БРИКС

Путин: мое пребывание сейчас в России важнее присутствия на саммите БРИКС в ЮАР

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Российский лидер примет участие в саммите в дистанционном формате. Но с чем связано такое решение?

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР.

«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

При этом российский лидер отметил, что поддерживает контакты со всеми коллегами.

До этого стало известно, что Путин будет принимать участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Россию очно будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Как писал ранее 5-tv.ru, Путин заявил, что пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии.