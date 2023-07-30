Путин: Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Российский лидер отметил, что в свое время Москва и Вашингтон создали специальный механизм для недопущения развития такого сценария. Но работает ли он?

Никто не хочет прямого столкновения России и НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Так глава государства ответил на вопрос журналиста о готовности страны к такому сценарию.

«Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения конфликтов», — отметил российский лидер.

Он пояснил, что руководители определенных подразделений напрямую ведут диалог друг с другом и имеют возможность сразу же проконсультироваться по любой кризисной ситуации.

«Это говорит о том, что никто не хочет столкновений, но если кто-то захочет, не мы, то мы готовы», — заключил президент.

Прежде президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, однако случится это лишь после завершения конфликта Москвы и Киева. В противном случае интеграция страны с альянсом спровоцировала бы третью мировую войну.

При этом ранее, как писал 5-tv.ru, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация идет к самому неблагоприятному сценарию противостояния РФ и НАТО.