Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Российский лидер подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

Тема создания на территории Турции газового хаба остается на повестке дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Президент отметил, что речь идет о создании электронной торговой площадки.

«Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», — пояснил российский лидер.

Президент отметил, что роль Турции в качестве транзитной страны имеет тенденции к увеличению значимости этой роли. Ведь если в Европе и дальше будут нарушать газовые коммуникации, то «все будут думать о том, как уходить и куда, чтобы обеспечить себе безопасность».

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, еще в мае президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении реализовать газовый хаб в Турции с Россией. Он отмечал, что для его строительства выбрана Фракия.