Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgen Kotenkoukrinform; 5-tv.ru

По мнению президента РФ, в стремлении Киева к независимости нет ничего удивительного, однако выбранные методы поражают.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей переделать монумент «Родина-мать» в Киеве — заменить советский герб на украинский трезубец, а также дать памятнику новое название «Украина-мать». Глава государства ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока в рамках пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», состоявшегося в Петербурге.

По мнению Путина, решение это может показаться логичным, так как сейчас Незалежная переживает период поиска собственной идентичности. Это вполне закономерный процесс для любого независимого государства, и в нем нет ничего плохого. Однако методы киевского режима вызывают множество вопросов.

«Украина — независимое государство с 1991 года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность должны искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?» — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что формирование независимой Украины происходит на основе опыта геноцида — истреблены миллионы людей разных национальностей. По его мнению, украинские власти применяют именно такие методы, отстаивая свою «независимость». Но не понимают, что Запад использует их исключительно как инструмент борьбы с Россией.

«Русских, поляков, сколько уничтожили. Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают», — заявил президент.

Путин подчеркнул: ошибаются все, кто пытается использовать неонацистов против России. Потому что в конечном итоге «это к ним вернется» и заведет в тупик.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Владимира Путина о решении киевского режима перенести празднование Рождества в соответствии с григорианским календарем.