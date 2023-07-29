Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление

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На вопросы о ситуации на фронте президент РФ ответил в ходе конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние два дня в зоне военной спецоперации не произошло значимых изменений. На вопросы журналистов о ситуации на фронте глава государства ответил в ходе брифинга по итогам прошедшего в Петербурге саммита «Россия — Африка». Пресс-конференция состоялась в Голубом зале Константиновского дворца, где до этого проходили переговоры Путина с коллегами из африканских стран. Журналисты расположились за овальным столом, где ранее сидели делегации, Путин сел напротив и обсудил результаты четырехдневной работы.

«Нет серьезных изменений, нет. Я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. Они понесли большие потери и в живой силе, и технике», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, в данный момент отмечаются некоторые подвижки. Так, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвозят на передний край на бронетехнике людей, оставляют, и техника сразу «исчезает». По мнению главы государства, противник бережет боевые машины, боится из потерять. Поэтому атакует в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары российской артиллерии и танков.

Как рассказал Путин, минувшей ночью он обсудил положение дел с командиром 810 бригады морской пехоты Черноморского флота. Он позвонил с целью поблагодарить личный состав за успехи в боях за предыдущие сутки. Президент подчеркнул, что не обращается к офицерам за докладом ежечасно, так как это отвлекает их от выполнения поставленных задач.

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