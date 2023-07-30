«Организм сам себя съел»: как диета могла убить блогера-сыроеда Жанну Д’арт

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Не следует слепо доверять утверждениям о безусловной пользе сыроедения. Подобное питание может быть смертельно опасным для организма.

Крайний дефицит калорий, который характерен при сыроедении, может привести к тому, что организм начнет сам себя «съедать». Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала клинический психолог-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич.

«Если вы будете питаться только солнечной энергией и одним огурцом в день, то спустя какое-то время организм начнет пускать свои мышцы и ткани на потребление необходимых ему веществ. При самой крайней стадии нехватка минералов, витаминов и энергии приведет к тому, что сердце просто остановится», — пояснила эксперт.

До этого стало известно, что популярный блогер-сыроед Жанна Д’арт скончалась от истощения. До конца дней она была уверена в том, что все делает правильно, верила, что выглядит лучше ровесников, и твердила о превосходном самочувствии.

По словам Ивашкевич, люди в состоянии анорексии могут чувствовать себя отлично и не видеть своей проблемы. Это происходит из-за того, что в головном мозге уже идут нарушения, и человек находится в состоянии схожем с предсмертной эйфорией.

«Люди просто перестают осознавать, насколько они истощают себя», — отметила Ивашкевич.

Она посоветовала тем, кто придерживается сыроедения, внимательно прислушиваться к своему организму. К примеру, если вы перестали ходить в туалет «по большому» хотя бы раз в два дня, если у вас крайне сильно изменился запах мочи, а у женщин отсутствует менструальный цикл, то это сигнал о том, что в организме идут какие-то нестабильные процессы. Необходимо немедленно «завязывать» с диетой и обращаться к врачу, подчеркнула диетолог.

Она также посоветовала не доверять слепо утверждениям о безусловной пользе сыроедения. Наоборот, отметила эксперт, подобная диета может быть крайне опасной для организма.

«Есть ряд исследований, которые доказывают, что сыроедение может стимулировать заболевания желудочно-кишечного тракта из-за отсутствия жиров и большого количества грубых волокон», — привела пример Ивашкевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти блогера-сыроеда Жанны Д’арт в детокс-клинике в Малайзии. По словам близких, последние шесть лет девушка буквально изводила себя, не слушая советов хоть немного смягчить диету. Блогер утверждала, что идет по пути просветления, а остальные «не живут, а существуют». Между тем сама девушка буквально таяла на глазах.