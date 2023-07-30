Евгений Стеблов о покойной Нине Дробышевой: «Камертон актерского творчества»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Актер выступил на церемонии прощания с народной артисткой на сцене ее родного Театра имени Моссовета.

Женщиной с эксклюзивной судьбой и камертоном актерского мастерства назвал Нину Дробышеву ее коллега — народный артист России Евгений Стеблов. Он выступил с речью на церемонии прощания с актрисой, которая состоялась на сцене ее родного Театра имени Моссовета в столице. Роли покойной, как отметил Стеблов, воспитали целое поколение и вошли в историю отечественного театра и кинематографа.

«Актриса была уникальная. С такой, как теперь выражаются, эксклюзивной судьбой. Ведь она не так много сыграла, но каждая роль ее была очень значительной. И в театре, и в кино. Это было событие — всегда было событие. Маленькая хрупкая женщина с очень сильным характером и трагическим темпераментом», — сказал артист.

Одной из выдающихся работ Дробышевой он, как и многие другие, назвал роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле, поставленном Борисом Щедриным по пьесе Виктора Легентова. Стеблову довелось быть партнером актрисы в «Пяти углах» — и здесь, по мнению коллеги, Нина Ивановна продемонстрировала большой талант и мастерство.

По словам Евгения Стеблова, Дробышева никогда не металась в своем творчестве, как и в жизни. Что-то принимала и любила, что-то считала для себя недопустимым, и во всем была предельно определенной. И, вероятно, поэтому ее пусть даже небольшое количество театральных и киноработ стали частью так называемого золотого фонда.

«Она была камертоном. Если есть такая высота дарования, высота чувств… Рядом с ней все не совсем достойные, ниже. Она была камертон актерского творчества», — заключил Стеблов.

Нина Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни, ей было 84 года. С 1960-х годов (сразу после получения диплома) артистка служила в театре имени Моссовета. Играла в спектаклях «Цезарь и Клеопатра», «Пять углов», «Вечерний свет», «Долгое путешествие в ночь», «Эдит Пиаф» и других. Широкому зрителю она известна по картинам «Чистое небо», «Два капитана», «Улица полна неожиданности». Последний проект с участием актрисы, сериал «Волк», вышел на экраны в 2020 году.

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