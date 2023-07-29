В театре Моссовета прошло прощание с артисткой Ниной Дробышевой

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Проводить актрису в последний путь пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

В столичном театре имени Моссовета простились с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой. В последний путь проводить актрису пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

Гроб был установлен на сцене. На экране над сценой была представлена подборка фотографий актрисы. Церемонию прощания сопровождали песни Эдит Пиаф, роль которой в театре исполняла артистка.

Похоронили актрису на Троекуровском кладбище.

Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни. За свою карьеру она сыграла в десятках фильмов, самые известные среди них — «Чистое небо», «Два капитана», «Улица полной неожиданности». Последний сериал «Волк», в котором играла артистка, вышел на экраны в 2020 году.

С 1960-х годов артистка служила в театре имени Моссовета. Она играла в спектаклях «Цезарь и Клеопатра», «Пять углов», «Вечерний свет», «Долгое путешествие в ночь» и других постановках.