«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Сергей Жорин / Личный архив; 5-tv.ru

Существует много факторов, которые могут повлиять на решение суда, но исходя из данных статистики, итог конфликта Славы и Хайдарова практически предрешен.

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал громкий скандал между пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской. Он обратил внимание на то, что в случае, если дело дойдет до суда, у знаменитых артисток мало шансов доказать свою правоту.

«В случае медицинской ошибки пациент является изначально слабой стороной, потому что доказать, что те или иные последствия напрямую связаны с неправильными действиями специалиста, крайне и крайне сложно. А все сомнения в любом случае трактуются в пользу ответчика, если это гражданский процесс, или подсудимого, если это уголовный», — прокомментировал возможный процесс юрист.

Чтобы взыскать какую-то компенсацию или привлечь к ответственности, заметил Жорин, придется установить причинно-следственную связь между действиями врача и наступлением неблагоприятных последствий. И эта причинно-следственная связь должна быть абсолютно бесспорной. Как это не ужасно звучит, но доказать врачебную ошибку проще в случае летального исхода, потому что можно провести вскрытие. А в случае, если человек жив, предоставить бесспорные доказательства крайне затруднительно.

«Когда человек живой, он же не даст себя резать ради судебного процесса. Максимум — можно пытаться доказать ошибку врача визуально или же при помощи исследований и результатов анализов», — объяснил адвокат.

В случае конфликта между певицей Славой и хирургом Хайдаровым, например, уже всплывают СМС и голосовые сообщения, указывающие на несоблюдение послеоперационного режима.

«Результат ведь зависит не только от врача, но и от многих других факторов: от индивидуальных особенностей организма, соблюдения режима покоя, питания, принятия определенных медикаментов и так далее. Поэтому доказать, что те или иные последствия являются следствием ненадлежащего качества услуг доктора крайне сложно. Таких случаев в юридической практике — очень мало», — заметил Жорин.

Звездный адвокат добавил, что в большинстве случаев доктора побеждают. Жорин отметил, что в случае судебного разбирательства нельзя исключать и «круговую поруку»: многие врачи и медицинские эксперты друг друга прекрасно знают. А потому могут прекрасно понимать, кем является ответчик и не желать портить с ним отношения.

Но бывают и иные ситуации, раскрыл другую сторону медали юрист. Существуют психически нестабильные или даже ненормальные люди, которые делают огромное количество операций, вносят бесконечные изменения, потому что им постоянно не нравится результат, не нравится, как они выглядят. Это особый тип пациентов: им могут сделать все хорошо, а они все равно будут иметь претензии.

«Это очень тонкая грань. В сухом остатке, случаев, когда пациенты привлекали к ответственности врачей, на порядок меньше, чем случаев, когда врачи побеждали. С юридической точки зрения, вне зависимости от того, что было на самом деле, вероятность привлечь к ответственности хирурга Хайдарова, который попал в скандал, просто с точки зрения статистики, крайне мала», — заключил Сергей Жорин.

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