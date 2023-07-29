Умер немецкий писатель Мартин Вальзер

Фото: www.globallookpress.com / FRANK HOERMANN/SVEN SIMON

Он является автором известного на весь мир романа «Браки в Филиппсбурге».

Немецкий писатель Мартин Вальзер умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Причина смерти не раскрывается.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования близким писателя.

«Поколения читали его книги, и его энтузиазм в аргументах вызвал у нас множество оживленных дебатов», — написал он в Twitter.

Вальзер относится к крупнейшим представителям послевоенной немецкой литературы. Он получил признание после публикации своего первого романа «Браки в Филиппсбурге». Среди не менее известных произведений — «Бегущая лошадь», «Детская игра». Всего на его счету более 50 книг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни автор книги «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера.