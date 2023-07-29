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Дени Сассу-Нгессо также признался, что делегации Африки столкнулись со сложностями по пути на саммит. Но с какими?

Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за организацию саммита «Россия — Африка».

«Я бы хотел поздравить вас за успех вашей страны, страны-организатора этого саммита „Россия — Африка“. Он прошел в сложной международной обстановке, потребовалось много усилий (для его проведения. — Прим. ред.). Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. И даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда», — отметил глава Конго.

Путь делегации Конго действительно выдался непростым. Перелет занял пять часов. Также дипломаты столкнулись с сопротивлением Запада.

«Самолет, взятый нами в аренду, полетел вначале в Дубай и был застрахован там, потому что страховые компании на Западе воспротивились его прибытию в Петербург. Нам пришлось перенанимать самолет в Дубае», — рассказал Сассу-Нгессо.

С трудностями по пути на саммит столкнулись не только дипломаты из Конго, но и делегации других стран Африки.

Саммит прошел в Петербурге 27–28 июля. По его итогам был утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы, а также принята итоговая декларация.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин назвал Африку новым центром силы.