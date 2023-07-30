🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в Козероге в этот день помогает найти баланс между желаниями и возможностями.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 30 июля, растущая Луна в Козероге покажет, насколько результаты вашей работы соответствуют опыту. Обратите внимание на людей, на которых вы равняетесь — их опыт подскажет, в какое русло направить энергию для повышения эффективности. Сейчас самое время объединять возможности членов вашей команды и активно действовать. Луна в этот день помогает найти баланс между желаниями и возможностями. Обратите внимание на сферы обучения, труда, коллективного и самостоятельного, решения накопившихся проблем. По итогам вы получите свежие силы для новой жизни.

♈ Овны

Это нормально, когда у вас нет ответов на все вопросы. Это нормально — чувствовать, что вы движетесь по жизни без дорожной карты и не знаете, куда направляетесь, каким будет финиш. Учитывая, что вы одновременно оплакиваете потерю старого и рождаете новую версию себя, неуверенность — единственное, что можно сказать наверняка. Вместо того чтобы искать поддержку или руководство извне, полагайтесь на свои внутренние резервы. Учитесь смирению и находите радости в доступном, Овны. Принятие жизни на ее условиях поможет вам обрести покой в ​​этот момент.

Космический совет: примите жизнь на ее условиях.

♉ Тельцы

У вас могут быть самые дикие, самые невероятные идеи в мире. Но эти идеи ни для кого ничего не будут значить, если они не смогут принять физическую форму. Итак, подумайте, что для вас значит структура и как вы можете использовать свой творческий потенциал таким образом, чтобы это приносило пользу как вам, так и коллективу. Учитесь придавать форму своим планам, фокусироваться на первостепенно важном и последовательно решать задачи. А в свободное время полностью переключайтесь — душа хочет и праздника, верно, Тельцы? И не забывайте о своем доме, именно он может стать местом силы. Важно все — как он выглядит, насколько функционален, кто кроме вас бывает в нем и какую энергию оставляет за собой.

Космический совет: не забывайте, что дом — это больше, чем просто место.

♊ Близнецы

Сегодня вы хотите говорить «да» любой возможности и выполнять все задачи, что взяли на себя, самостоятельно. Но даже у сверхлюдей есть свои ограничения, Близнецы. Это то, что вы должны иметь в виду, когда будете двигаться в ретроградном сезоне. Итак, говорите «да» только тем предложениям, которые резонируют с песней вашей души. Не пытайтесь объять необъятное. Устанавливайте баланс между многочисленными ролями, которые вам предстоит играть в данный момент. Помните, Вселенная — добрый и любящий родитель, который способствует эволюции вашей души сейчас и в каждый момент.

Космический совет: трезво оценивайте свои возможности и перспективы.

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♋ Раки

Если вы искали доказательство божественного выбора времени, то это оно. Это оно! Наблюдайте, как Вселенная работает сверхурочно в вашу пользу. Посмотрите, как она дергает за ниточки с другой стороны, чтобы вы могли испытать магию, которую проявляли в своей реальности в течение некоторого времени. И не забывайте говорить спасибо. Сколько чудес уже было на вашем пути и сколько еще предстоит! Спасибо за это Вселенной. Неизменно помните, Раки, что лучшее еще впереди!

Космический совет: даже в трудные времена вам есть за что благодарить Вселенную.

♌ Львы

Не каждый будет танцевать с вами танец жизни всю дорогу, Львы. Кто-то дойдет до конца, а кто-то может неожиданно свернуть с пути. Примите циклы растворения, как вы принимаете циклы сотворения. Поймите, что каждое окончание содержит в себе потенциал нового начала. Чем больше вы принимаете жизнь на ее условиях, тем легче вам будет плыть по ее течению. Это подводит нас к реальному вопросу: как отпустить ваше сопротивление? Решение этой проблемы станет вашей главной задачей на ближайшие дни.

Космический совет: иногда лучшее решение — не сопротивляться и отдаться потоку.

♍ Девы

Спрашивайте не о том, что получите, сделав этот шаг, а о том, как вы можете послужить коллективу. Подумайте, как помочь своим попутчикам посреди этих неспокойных времен. Карма-йога, бескорыстное служение, становится для вас важной темой, Девы. Но это не значит, что ваши личные ресурсы должны пострадать. Существует множество способов казать поддержку ближнему, при этом удовлетворяя собственные потребности и желания. Поиск баланса между тем, сколько вы даете себе и сколько вы даете другим, является ключом к вашему благополучию.

Космический совет: ищите баланс между щедростью к себе и к другим.

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♎ Весы

Представьте, что судьба — это свободная воля, осуществляемая вашим высшим Я. А вы являетесь креативным директором этого грандиозного космического спектакля и отвечаете за то, как сценарий разворачивается в течение определенного периода. Итак, Весы, внимательно посмотрите на свои жизненные шаблоны и найдите моменты, которые побуждают вас измениться. Пришло время пересмотреть свои убеждения, выбрать веру вместо страха и расширение границ вместо уединения. Найдите точку опоры, и вы станете непобедимы!

Космический совет: вас не остановить, если вы верите в свою силу и потенциал!

♏ Скорпионы

Может быть, это магия. Может быть, это Луна во всей своей полноте приглашает вас погрузиться глубже в ваше подсознание. Итак, дайте себе разрешение заглянуть в собственную душу и распознать знаки, которые появляются в сновидениях и наяву. Пришло время пробудить вашего внутреннего шамана и позволить интуиции стать вашим проводником в этом путешествии к самореализации. Пришло время заниматься искусством ради искусства, снова и снова прыгать в поток творческого сознания, жаждущего вашего внимания. Эту магию можно обнаружить повсюду, только приглядитесь, Скорпионы.

Космический совет: маленький секрет счастья — найдите волшебство в обыденном.

♐ Стрельцы

Вы проделали большую работу, Стрельцы. Вы не раз вытаскивали себя из темного места, нашли способ активизировать резервы силы и мужества вместо того, чтобы позволить безнадежности взять над вами верх. Вас больше ничего не пугает, и в этом ваша самая большая сила. Эта глава вашей жизни посвящена пробуждению вашей грозной версии, желанию взять жизнь за рога и сделать то единственное, что пугает вас до смерти. У вас есть вся необходимая помощь и поддержка, Вселенная на вашей стороне!

Космический совет: пришло время использовать самую грозную версию себя.

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♑ Козероги

Дом — это не просто место, это чувство. Козероги, звезды призывают подготовиться к предстоящему полнолунию, очистив свое пространство как физически, так и энергетически. Для некоторых представителей знака это может быть время для инвестиций или переезда в дом своей мечты. Найдите минутку, чтобы поблагодарить Вселенную за изобилие, которое вам посылается. Подумайте о том, чтобы устроить встречу для своих друзей и семьи, чтобы их энергия любви смогла благословить ваше пространство.

Космический совет: сделайте свой дом уголком покоя, красоты и безопасности.

♒ Водолеи

Не все находят чувство принадлежности к дому, и это нормально. Все в порядке, Водолеи. Хорошо, что вы благословлены способностью сохранять связь с членами своей семьи, своего племени души, а также принимать в свой круг людей, что резонируют с языком вашего сердца. Итак, откройтесь единомышленникам и доброжелателям, которых направляют к вам божественные силы свыше. Лекарство любви исцелит вас лучше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: откройте сердце и разум людям, которые желают вам счастья.

♊ Рыбы

Значит, не получилось, Рыбы! Вы споткнулись и упали несколько раз по дороге — и это нормально. Важно то, что вы упорствовали. Что решили встать и проявиться, несмотря на танец внутренних демонов. Сегодня вам предлагается предать неуверенность в себе священному огню, чтобы восстать из пепла своего прежнего Я. Вера в собственные силы станет залогом успеха в любых начинаниях. Одно лишь осознание, что вы достойны большего, поможет преодолеть все препятствия. Дерзайте!

Космический совет: боритесь с неуверенностью, пора напомнить миру о себе.

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