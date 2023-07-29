Блинкен озвучил свою версию визита Шойгу в КНДР

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Российская военная делегация во главе с министром обороны побывала в Пхеньяне 25–27 июля.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею, чтобы договориться о поставках оружия для продолжения спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе общения с журналистами.

По словам главы Госдепа, он сильно сомневается, что Шойгу был в КНДР на «отдыхе». Он выразил мнению, что РФ пытается заручиться поддержкой по оружию, поэтому и организовала визит в КНДР.

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посещала Северную Корею 25–27 июля по приглашению Пхеньяна. В ходе визита глава Минобороны РФ возложил цветы к монументу Освобождения, побывал на параде по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне и на проходящей в Пхеньяне «Выставке вооружений — 2023», а также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном о дальнейшем углублении связей между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе визита в КНДР Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от президента России Владимира Путина.