Сальдо: ВСУ хотели разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
Денис Птицын 28 0
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Все ракеты были устранены российской системой ПВО.
Боевики ВСУ пытались разрушить железную дорогу, ведущую из Херсонской области в Крымом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Для этих целей собирались применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, по важной транспортной артерии было выпущено 12 британских снарядов.
«Все ракеты сбиты нашей ПВО», — написал Сальдо.
От падения обломков никто не пострадал, повреждения получила только будка обходчика.
Специалисты уже устранили последствия обстрела, подчеркнул Сальдо.