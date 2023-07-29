«Гордость нашей страны»: Путин пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

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Разговор прошел по видеосвязи из-за насыщенного графика президента, который находится в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Встреча прошла в режиме видеоконференции, график главы государства был перестроен, чтобы многодетным семьям долго не пришлось ждать.

«Такие семьи, как ваши, — гордость нашей страны», — заметил в разговоре президент.

Глава государства добавил, что многодетные семьи также являются лучшим примером для россиян.

«Глядя на вас, все понимают, насколько значимы и ценны в жизни родительское, семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, что таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, какой совет про семейную жизнь дал Путин.