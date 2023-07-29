Звездный адвокат Жорин о пластических операциях: мужчинам это не нравится

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Восприятие тела и понятие красоты у женщин и у мужчин сильно различаются.

Звездный адвокат Сергей Жорин на фоне скандала с пластическими операциями певиц Славы и Любови Успенской заявил, что лично ему не нравятся женщины с слишком большим объемом пластических операций. Свое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Что касается женской красоты, я нормально отношусь к коррекции губ, носа, если это сделано по показанию специалиста. Действительно бывают какие-то диспропорции, и человек преображается, если ему скорректировать черты лица так, чтобы все было симметрично. Но главное — без фанатизма», — поделился Жорин.

Но к хирургическим изменениям тела юрист относится куда более категорично.

«Может быть, это слишком субъективная позиция, но мне не нравится коррекция некоторых частей тела. Натуральная красота в подавляющем большинстве случаев значительно лучше, чем ненатуральная», — заметил адвокат.

Жорин обратил внимание, что восприятие тела и понятие красоты у женщин и у мужчин сильно различаются. И мужчины зачастую просто поощряют женщин, делая комплименты «тюнингу тела», если понимают, что изменения — в том числе и пластические — нравятся самой женщине.

«Чтобы не обижать женщину, воспитанные мужчины не говорят о том, что их предпочтения находятся в немножечко в другом русле», — отметил Жорин.

В качестве примера реального отношения представителей сильного пола к пластической хирургии адвокат привел разговоры мужчин, свидетелем которых он неоднократно становился. В душевой спортивного клуба, когда мужчины возвращаются с тренировки, они разговаривают. И так как кабинки находятся рядом, я это, естественно, слышу. И если беседа идет о знакомствах с девушками, то первый вопрос часто: «Грудь натуральная?» И если ответ отрицательный, то интерес к обсуждению у собеседника сразу пропадает, заметил Жорин.

«Подобные диалоги, на мой взгляд, ярко характеризуют истинное отношение большинства мужчин к искусственным формам», — добавил адвокат.

В подавляющем большинстве случаев, как бы кому-то это не было обидно, ведь это все стоит денег, труда, боли, нервов и так далее, но многим мужчинам, увы, пластика не сильно нравится.

«Идеальные формы лично у меня никогда не пробуждают никаких эмоций. Мужчин зачастую и привлекает некая „неидеальность“, то, что выделяет девушку. И опять-таки — важны тактильные ощущения. После того, как хирург поработал с определенными частями тела, в некоторых интимных обстоятельствах мужчины боятся что-то повредить, это создает напряжение. И мне кажется, что женщины тоже так же думают, поэтому возникает некая неловкость, которая мешает естественному развитию эмоциональных импульсов», — добавил адвокат.

Сергей Жорин заключил, что пластическая хирургия сильно эволюционировала и продолжает развиваться, но это не изменит любви мужчин к естественным формам.

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