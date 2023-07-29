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Прямые рейсы до райского острова Хайнань скоро станут доступны россиянам. Что ждет туристов в Китае?

Современные курорты Китая впечатляют уровнем сервиса даже самых избалованных любителей пляжного отдыха, а местный климат позволяет очень комфортно чувствовать себя туристам из России. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.

По его словам, Китаю сегодня есть что предложить в плане курортного отдыха: даже в его материковой части, например, в районе Бэйдайхэ на Желтом море, а также в провинции Шаньдун есть очень неплохие курорты. Однако пляжный сезон там ограничен летними месяцами и сентябрем, и в этом отношении сравним с отдыхом на дальневосточном или черноморском побережьях в России.

Настоящая же курортная жемчужина Китая — это тропический остров Хайнань, самая южная точка страны. По словам Назарова, сам остров и расположенный на нем город Санья по праву считаются одними из лучших курортов мира.

«Хайнань начал развиваться, условно говоря, с 1997 года, и на сегодня это один из крупнейших курортов в мире: такого количества пятизвездочных гостиниц, как в городе Санья, пожалуй, нет нигде в мире», — отметил эксперт.

Он добавил, что до пандемии коронавируса Хайнань пользовался большой популярностью у российских туристов. Туда летали регулярные чартеры из городов Сибири и Дальнего Востока — Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска, а также из Москвы и Петербурга. При этом основной поток туристов приходился именно на город Санья.

Курорт привлекает туристов прежде всего песчаными пляжами и очень теплым морем, пояснил Назаров. Кроме того, местные воды считаются безопасными, так как здесь нет акул.

Местный гостиничный бизнес представлен практически всеми мировыми брендами — Marriott, Sheraton, Ritz-Carlton и прочими. Есть и местные, а также сингапурские сетевые отели класса люкс, и масса предложений поскромнее: четырехзвездочные гостиницы, гостевые дома, апарт-отели.

Как пояснил Назаров, курорт Хайнань во многом ориентирован на внутренних туристов, поэтому, учитывая численность населения Китая, номерной фонд отелей Санья разного уровня комфорта и стоимости просто огромен.

Что касается развлечений, то до пандемии в Санья было много ресторанов, в том числе русской кухни. Кроме того, на Хайнане представлена парковая и храмовая культура Китая. К примеру, есть парк Наньшань с центром буддизма, парк бабочек, парк «Край света», остров пиратов.

«В зимнее время на курорте очень комфортная температура. В самое холодное время — на китайский Новый год — она не отпускается ночью ниже 15-16 градусов, а днем составляет 22-24 градуса. И вода для наших туристов совершенно комфортная. Даже в самое холодное время — около 20 градусов. А сейчас, летом, просто парное молоко», — заключил Назаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский курорт Хайнань станет более удобен и доступен россиянам в ближайшее время: в планах властей острова — запустить прямые рейсы в Москву. До этого Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках, заключенное в феврале 2020 года. Оно дает возможность туристам из России в группе от пяти до 50 человек находится на территории Китая по спискам без получения визы сроком до 15 дней.