«Тихо, тихо»: Роман Костомаров покорил новую высоту

Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с покорением высоты на уровне колена

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров; 5-tv.ru

Теперь фигурист может преодолевать небольшие препятствия.

Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после перенесенных операций. В соцсетях спортсмен опубликовал ролик, на котором преодолевает новую высоту — где-то на уровне колена.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось», — подписал пост знаменитый фигурист.

Видео сняла его жена Оксана Домнина, которая очень переживает за спортсмена.

«Тихо, тихо», — взволнованно говорит она, когда препятствие пошатнулось под ногой Костомарова.

Олимпийский чемпион попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние спортсмена стремительно ухудшалось.

За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.