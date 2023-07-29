Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

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За прошедшие сутки в районе города Запорожья был истреблен склад топлива ВСУ.

Российские военные уничтожили технику Вооруженных сил Украины и несколько складов. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки в районе города Запорожья был истреблен склад топлива ВСУ.

«В районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области был поражен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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