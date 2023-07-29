«Марионетка в руках США»: может ли Россия выйти из ООН и к чему это приведет

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

В чем заключаются последствия реализации такого сценария?

России не так важно членство в ООН, так как страна может заняться развитием БРИКС. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Уже давно стоит вопрос: а нужна ли ООН России? Фактически ООН сегодня — это марионетка в руках США, которая выполняет любые хотелки Вашингтона, покрывает все те военные акты, совершаемые американцами против населения Ближнего Востока, других государств», — сказал эксперт.

Поэтому России эта организация как таковая не нужна, ее заменой вполне может стать БРИКС, добавил он. Кремлю, по мнению Бредихина, стоит больше развивать именно ее, ведь она объединяет в рамках себя целый ряд наднациональных интеграционных образований.

Политолог считает, что России терять нечего — напротив, ей необходимо вспомнить опыт участия в создании Лиги наций и ООН и вновь стать источником появления нового проекта для всего мира. Стране, убежден специалист, не стоит соглашаться на диктуемые США условия, а продолжить существование в глобальном полюсе, сражающемся за традиционные ценности.

Однако новые центры глобального влияния будут иметь несколько иной статус, говорит эксперт. Они начнут функционировать не только в рамках дипломатической и военно-политической поддержки, но и как центры политического управления, подытожил Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил за расширение представительства стран Африки в структурах ООН.