«Найден, жив»: волонтеры спасли парня, пропавшего на перевале Дятлова

Фото: www.globallookpress.com / Victor Klyushkin

Мать молодого человека поблагодарила всех волонтеров, которые были причастны к его поискам.

В Свердловской области был найден пропавший 18-летний житель Пермского края, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» в сообществе ВКонтакте.

«Найден, жив! Сработала ориентировка!» — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что 18-летний парень пропал 26 июля, а нашли его только 28 числа. Оказалось, что все это время он находился в своей палатке у дороги. Сейчас его отвезли в ближайшую базу и дали еды.

Мать юноши уже поблагодарила всех волонтеров, которые принимали участие в поисках ее сына.

Напомним, именно на перевале Дятлова произошла одна из самых ужасных и загадочных трагедий в России: в ночь на 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова совершала поход на лыжах по Северному Уралу. Предполагалось, что за 18 дней экспедиции они пройдут около 300 километров с восхождением на две вершины. Но осуществиться этому было не суждено.

Спустя месяц после начала поисков без вести пропавших, на склоне одного из перевалов была найдена разрезанная палатка. Вокруг нее — пять обледеневших трупов. Тела остальных погибших обнаружили лишь в мае.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какая версия трагедии на перевале Дятлова наиболее правдива.