В Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой

В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой

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Прокуратура начала проверку. Что случилось с людьми?

В Красногорске были госпитализированы почти тридцать человек с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Всего в больницу попали 29 человек и все они работали в одном предприятии

«Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой», — говорится в сообщении.

На данный момент, прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого стало известно, что в Приморском крае четверо детей за две недели попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиянам рассказали, как отличить отравление от ротавируса.