«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН

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Москалькова хочет обратить внимание на факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры из-за теракта в Таганроге. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я обратилась с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», — написала Москалькова.

Она также добавила, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру РФ еще раз подтверждает о том, что киевский режим носит террористический характер.

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре Таганрога ранее в этот день. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, но ее обломки упали в городской черте. Погибших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По последним данным, число пострадавших увеличилось, один из пострадавших находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16.