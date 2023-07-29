На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

В Южно-Сахалинске обнаружили автомобиль с двумя погибшими от отравления

Фото: sakh.sledcom.ru Сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области

Почему люди оказались на дне реки? И что стало причиной их смерти?

В Южно-Сахалинске в реке обнаружили автомобиль с телами мужчины и женщины. Об этом сообщает региональный СК.

Спасатели извлекли из реки в районе Украинской улицы машину, в которой находились люди. Никаких признаков насильственной смерти найдено не было.

«Предварительной причиной смерти мужчины и женщины могло стать отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

Сейчас тела мужчины и женщины отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную дату смерти и, собственно, причину.

До этого стало известно, как в прошлом году в Москве нашли тело мужчины, которое около недели пролежало в багажнике автомобиля. О том, кто расправился с мужчиной, до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и о другом шокирующем случае: пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше.