Убийственная комбинация: у России обнаружили невероятно эффективное оружие
Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для ВСУ
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Такие ракеты — это серьезные боевые возможности армии России.
Оказалось, что самую серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины представляют российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М. Об этом сообщает Forbes.
Согласно новым данным, такие ракеты умеют уничтожать противника на огромном расстоянии. Более того, их интеграция с вертолетом Ка-52М — самое лучшее решение, так как увеличивается радиус действия до 15 километров, плюс — лазерное видение и комбинация тепловизора со спутниковой навигацией.
По мнению журналистов, такие ракеты — это серьезные боевые возможности армии России.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как артиллерия ВС РФ накрыла плотным огнем украинских диверсантов под Херсоном.