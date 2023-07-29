«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины

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Если США и ведут с Россией тайные переговоры по ситуации на Украине, то делают только хуже.

США имеют прямое отношение к мирному пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU.

Эксперт предположил, что Штаты уже ведут неофициальные или даже засекреченные переговоры с представителями РФ по украинскому вопросу.

«Думаю переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться», — считает полковник в отставке.

Основная причина, по которой диалог ведут США, а не Украина, — подписанный Киевом закон о запрете переговоров с Россией. Однако попытки США выступить дипломатами делают ситуацию только хуже, уверен Матвийчук. Это все объясняется тем, что американские политики хотят выставить Россию виноватой и заставить признать поражение хотя бы в каком-то из аспектов, хотя бы в финансовом вопросе, уговорив РФ выделить деньги на восстановление Украины.

Однако позиция России относительно причин и целей спецоперации непоколебима. Военный эксперт подчеркнул, что Россия озвучила свои условия и готова к переговорам.

«С самого первого дня мы говорили о том, что двери для переговорных процессов у нас открыты. Мы готовы обсуждать любые варианты и решать проблемы, но при условии сохранения интересов России. Не на любых условиях», — заметил Матвийчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о переговорах по ситуации на Украине.