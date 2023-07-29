Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Западные покровители приготовили для Украины всего два варианта будущего.

Будущее Украины уже предопределено, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. В своей статье для Consortium News он заметил, что перед президентом Незалежной стоит выбор из двух вариантов развития событий.

«Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению», — написал журналист.

Риттер заметил что «ядом» для Зеленского станет необходимость вернуться к мирному урегулированию конфликта и сесть за стол переговоров с Россией. А значит — навсегда отказаться от возможности вступления Украины в НАТО.

Второй вариант — оправдывать ожидания «хозяев» и продолжать «воевать до последнего украинца». Но этот вариант выбора приведет только к тому, что украинская нация будет обескровлена, а страна практически прекратит свое существование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ.