«Навсегда в моем сердце»: финские бизнесмены терпят крах без туристов из России

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Практически все предприниматели на границе Финляндии объявляют себя банкротами.

В Финляндии уже начали жаловаться на упадок в предпринимательской деятельности из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Главным героем сюжета стала бизнесвумен Кирсти Лайне, которая работала в туризме с 1996 года. По ее словам, после начала специальной военной операции на Украине, ее компания, организовавшая туры в Выборг, объявила о банкротстве.

«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — заявила Лайне.

Финские журналисты жалуются, что у границы Финляндии практически весь бизнес держался только на российских туристах. Сейчас их постигла страшная участь.

В первых числах июля было объявлено, что Россия закроет генеральное консульство Финляндии в Петербурге и вышлет девять финских дипломатов. Мера стала ответом на антироссийскую политику Хельсинки, объявление персонами нон-грата девяти сотрудников российского посольства в Финляндии и ужесточение правил въезда для граждан России.

В канцелярии финского президента Саули Ниинисте 19 июля заявили, что Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября в ответ на решение России выслать финских дипломатов из страны. Уже на следующий день мэрия Турку запретила генконсульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерра.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Финляндия прекратит выдачу виз в Петербурге.