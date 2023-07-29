Артиллерия ВС РФ накрыла плотным огнем украинских диверсантов под Херсоном

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Также на херсонском направлении российские бойцы уничтожили два минометных расчета ВСУ.

Артиллерия российской группировки войск «Днепр» не дала пройти группе украинских диверсантов в районе поселка Садового в Херсонской области, накрыв ее плотным огнем.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск Роман Кодрян, места сосредоточения диверсантов были выявлены средствами разведки.

«В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — рассказал Кодрян РИА Новости.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника на херсонском направлении. Было уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.