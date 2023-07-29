Без вреда для фигуры: какие углеводы можно есть при похудении
Продукты, содержащие сложные углеводы, можно есть при похудении
Фото, видео: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
По химическому составу углеводы делят на простые и сложные. Какие из них не навредят фигуре при диете?
Углеводы — это важная часть сбалансированного и здорового рациона. Они являются главным источником энергии, поэтому нельзя забывать про них даже на диете.
Углеводы делятся на два вида:
- Простые углеводы. Они быстро усваиваются организмом и повышают уровень сахара;
- Сложные углеводы. Они содержат питательные вещества и придают энергию.
Пища со сложными углеводами является наиболее полезной и имеет низкий гликемический индекс.
Что относится к сложным углеводам:
- Цельнозерновые продукты;
- Овощи и фрукты;
- Бобовые;
- Молочные продукты;
- Орехи и семена.
Медленные углеводы снабжают организм гликогеном, крахмалом, клетчаткой и инсулином. Дефицит углеводов приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ухудшает память.
Стоит избегать продуктов, которые содержат сахар, фруктозу и сиропы. Обращайте внимание на размер порции и придерживайтесь здорового образа жизни.
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При заболеваниях или ограничениях в питании рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Врач-диетолог поможет разработать индивидуальный план питания.
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