Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о расставании с Татьяной Мусульбес

Фото: ВКонтакте / Татьяна Мусульбес. / blackcrownfan

Пара начала отношения со скандала. Уже экс-жена Капаклы Марина Африкантова обнаружила его тогда в постели с новой пассией.

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес расстались. Поклонники заметили, что общих снимков пара больше не выкладывает, да и живут молодые люди в разных местах. Слухи о разрыве официально подтвердил мужчина. Однако в детали фанатов не посвятил, пообещав объясниться позже.

«Думаю, многие заметили что-то не то. Как мы будем готовы, мы естественно все в деталях расскажем. Постарайтесь понять», — заявил Капаклы в личном блоге.

История любви Романа и Татьяны началась со скандала. Уже экс-жена Капаклы Марина Африкантова публично и подробно рассказала, как узнала об измене любимого. Блондинка застала его в постели с Мусульбес после вечеринки в Дубае. Оказалось, многие знакомые супругов знали о зарождающемся романе, но хранили секрет целых полгода. Громкий развод состоялся в феврале этого года.

Первое время Роман отрицал измену, а сон в объятиях Татьяны называл неудачным совпадением — прилег отдохнуть на 15 минут, а тут жена заходит. Потом утверждал, что семейных отношений с Африкантовой у него нет давно, а имидж идеальной пары — это просто магия красивых фотографий в социальных сетях. Африкантова признавала, что трудности были, но расставаться явно не планировала.

Капаклы и Мусульбес перестали прятать свои чувства от общественности, когда их интрижка раскрылась. Они жили вместе, говорили о любви и нежности друг к другу и выглядели совершенно счастливыми. Но месяц назад после недолгой разлуки, связанной с поездками, Татьяна нашла себе отдельную квартиру в Москве, а Роман стал часто появляться у друга Арая Чобаняна (а может даже временно у него поселился).

Ранее, писал 5-tv.ru, Роман Капаклы назвал истинную причину ухода от Марины Африкантовой. Он по-прежнему настаивает, что дело было не в измене.