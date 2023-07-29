Порядка 300 песен: обнаружено тайное наследство Бориса Моисеева

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Бывший директор артиста Сергей Горох рассказал, что планирует сделать с полученным богатством.

Спустя девять месяцев после смерти заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева обнаружилось ценное наследство, о котором прежде никто не знал. Как известно, завещание музыкант составил на имя своего директора Сергея Гороха. В интервью «МК» бывший сотрудник покойного рассказал, какое богатство получил и как намерен им распорядиться. Как выяснилось, помимо материальных благ есть в нем и наследие творческое.

«За время, что Бори нет с нами, мы открыли его музыкальные архивы. Там порядка трехсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали. Борис Михайлович не издавал их при жизни», — поделился Горох.

Как отметил экс-директор Моисеева, он планирует выпустить упомянутые композиции в свет. Благодаря этому, уверен он, поклонники смогут узнать покойного артиста с новой стороны. По словам Гороха, звезду не забыли после смерти, почитатели его таланта регулярно бывают на могиле, оставляют там живые цветы. Он также пообещал, что к годовщине на месте захоронения появится памятник.

Памятника нет: что происходит с могилой Бориса Моисеева

Эскиз уже готов, он представляет собой фрагмент любимого танца Моисеева «Боль разлуки». Композиция высотой в два с половиной метра будет отлита из бронзы. В планах Гороха также открыть музей имени певца. В квартире умершего по-прежнему хранятся эксклюзивные концертные костюмы и другие памятные вещи, и директору очень хочется найти им достойное применение.

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