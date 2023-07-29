Байден забыл подписать документ, ради которого выступал с речью в штате Мэн

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Только благодаря молодому помощнику глава государства выполнил цель визита.

Президент США Джо Байден забыл поставить свою подпись на документе, ради которого совершил рабочую поездку. Глава государства выступил в штате Мэн с речью об экономических достижениях администрации, после чего отправился лично поприветствовать своих слушателей и в течение нескольких минут жал руки. Его помощник терпеливо ждал, но когда понял, что о подписи Байден напрочь забыл, подошел напомнить о цели визита.

Момент запечатлели камеры присутствовавших на мероприятии журналистов. Сотрудник подошел к президенту, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Тот не подал виду, спокойно вернулся к трибуне, где оставил неподписанный документ. И у микрофона оповестил зал о своей оплошности. Это был приказ о поддержке американских производителей.

«Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», — сказал Байден, спустился и продолжил пожимать руки.

Джо Байден — самый пожилой из всех президентов в истории Соединенных Штатов, в прошлом году ему исполнилось 80 лет. В последнее время пресса все чаще смакует курьезные ситуации, в которых оказывается глава государства. Он с трудом поднимается по трапу самолета и чуть не падает от порыва ветра, путает названия стран и имена, здоровается с невидимыми оппонентами и действует по письменным инструкциям, написанным крупным шрифтом.

Американского лидера не раз призывали признать возрастные изменения и, возможно, проблемы с физическим или даже ментальным здоровьем. Однако ни к этому, ни к завершению политической карьеры он не готов. Байден планирует переизбраться в 2024 году.

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