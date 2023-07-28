Пушилин сообщил о ранении восьми человек в Донецке в результате обстрелов ВСУ

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Среди пострадавших есть ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Донецк подвергся в пятницу массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Под удары попали Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы города. Как сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в результате атаки восемь мирных жителей получили ранения. Еще один человек погиб.

«Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребенок, девочка 2014 года рождения, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили 15 жилых домов, одна школа и семь объектов инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, накануне украинские боевики ударили по Токмаку Запорожской области кассетными боеприпасами. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, под обстрел попал частный сектор города. В результате загорелся жилой дом и погибла женщина. Также был ранен один местный житель.