Виктория Боня назвала причину насмешек над ее философией: «Из моих уст это звучит смешно»

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Блогер готовит очередной марафон. Как к нему относятся интернет-пользователи?

Блогер Виктория Боня объяснила насмешки хейтеров в свою сторону. Почему она стала объектом издевок, знаменитость рассказала в личном блоге.

Сейчас Виктория Боня активно учит своих поклонниц осознанности и делится практиками по расширению сознания. Ее личный блог пестрит не только заумными видеороликами, но и негативными комментариями. Причем как со стороны коллег, так и простых пользователей.

«Из моих уст это звучит смешно, что ваши мысли — это не ваши мысли, ваше тело — это не ваше тело. Смешно звучит, да? Потому что эго мешает. Оно настолько большое, что оно не может принимать информацию из уст Виктории Бони», — отметила Боня.

Недавно Боня жаловалась подписчикам на то, что половина жизни уходит на «думания», которые забирают всю энергию и не дают жить здесь и сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита высмеяла мышление Виктории Бони.