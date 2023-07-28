«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра

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Актриса уже находится рядом с близкими.

Лидию Федосееву-Шукшину выписали из московского реабилитационного центра. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам дочери народной артистки РСФСР Ольги Шукшиной, актриса сейчас находится рядом с близкими.

«Да, действительно, мы уже дома. Все, слава богу. Она восстановлена, практически стабилизирована. Ну, слабенькая, конечно. Но все-таки два месяца ушло на лечение этого тяжелого заболевания», — отметила Ольга Шукшина.

Как рассказывает дочь артистки, сейчас все силы уйдут на профилактику ее здоровья.

В июне этого года стало известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. Изначально появилась информация, что актриса театра и кино попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Ее дочь не подтверждает и не опровергает новости о причине госпитализации знаменитости.

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