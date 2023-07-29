Настасья Самбурская не вернется в «Универ» из-за маленького гонорара

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Актриса не смогла договориться с продюсерами.

Настасья Самбурская не появится в новом сезоне телесериала-ситкома «Универ». Об этом знаменитость призналась в личном блоге.

Съемки продолжения популярного сериала «Универ. 13 лет спустя» в самом разгаре. На телеэкранах зрители увидят своих любимых актеров: Анну Хилькевич, Станислава Ярушина, Арарата Кещяна и даже Виталия Гогунского, персонаж которого вернется в сериал.

Однако в съемках не примет участие Настасья Самбурская.

«Все банально, не смогли договориться о ставке», — объяснила актриса.

По мнению Самбурской, с момента последних съемок сумма должна была увеличиться, однако продюсеры, по ее словам, отказались поднимать гонорар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская впечатлила партнера постельной сценой.