СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

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По последним данным, пострадали 12 мирных граждан.

Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки киевского режима на Таганрог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

28 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по гражданской инфраструктуре города. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, упали ее обломки. Повреждения получили несколько домов и административных зданий. Также пострадали 12 человек. Погибших нет.

«В ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения обломков украинской ракеты в Таганроге.