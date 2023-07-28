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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры падения обломков украинской ракеты по центру Таганрога.

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре города ранее в этот день. Взрыв прогремел в центре города. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, упали ее обломки. По последним данным, пострадали 15 человек.

Позднее стало известно, что еще одна украинская ракета была перехвачена средствами ПВО в районе Азова.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле осудили атаку Украины по Таганрогу.