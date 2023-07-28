Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самарской области

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Инцидент произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании.

Задержан предполагаемый организатор диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе «Роснефти».

Отмечается, что инцидент произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании.

«В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует», — сообщили в компании.

В настоящее время НПЗ находится на плановом сезонном ремонте, работы будут продолжены в соответствии с графиком.

В середине июля, писал 5-tv.ru, в районе Краснодарского НПЗ по улице Захарова загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.