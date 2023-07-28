Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самарской области
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher
Инцидент произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании.
Задержан предполагаемый организатор диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе «Роснефти».
Отмечается, что инцидент произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании.
«В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует», — сообщили в компании.
В настоящее время НПЗ находится на плановом сезонном ремонте, работы будут продолжены в соответствии с графиком.
В середине июля, писал 5-tv.ru, в районе Краснодарского НПЗ по улице Захарова загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.