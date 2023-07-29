Для защиты семьи и дома: назван самый лучший оберег

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Как защитить свое жилище и близких от неблагоприятного влияния?

Пытаясь защитить свой дом от неблагоприятного воздействия люди часто покупают специальные амулеты и талисманы, которых полно на эзотерическом рынке товаров. Однако не все мистические предметы могут действительно помочь избежать отрицательного влияния на семью. Как сообщает издание dni.ru, лучший оберег для дома — это табличка с царской мантрой.

Царская мантра представляет собой короткую молитву на санскрите (древний язык Индии со сложной синтетической грамматикой. — Прим. ред.), которая пишется на бумажной, деревянной или металлической материи. Еще ее называют мантрой десяти слогов: Ом Падме Ушниша Вимале Хум Пхат.

Первое упоминание оберега датируется VIII веком, в священных текстах говорится о божественном влиянии на кров и людей, что в нем живут. Более того, есть поверье, что царскую мантру передал индийский учитель буддийской тантры (это древнейшая из наук, которая является системой жизни и практик — Прим. ред.) VIII века Падмасамбхава.

Оберег следует вешать у входа в квартиру, таким образом буддийская табличка не даст проникнуть темным сущностям, которые могут как-то навредить жильцам. Более того, царская мантра не только улучшит энергетику в помещении, но и очищает карму его обитателей, включая домашних животных и даже гостей.

Купить табличку можно в любом буддийском магазине, в том числе на интернет-платформах. Или можно же сделать ее своими руками, написав десятислоговую молитву на подходящей основе. Главное, делать это с любовью, благодарностью и намерением улучшить свою жизнь и близких.

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