«Упали в безлюдной местности»: что известно о второй атаке ВСУ по Таганрогу
Минобороны сообщило о второй атаке ВСУ по Таганрогу
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Фото: © РИА Новости
Вторая ракета ВСУ была сбита средствами ПВО.
ВСУ предприняли две атаки по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что вторая ракета ВСУ была сбита средствами ПВО, сделать это получилось в районе города Азов. МО РФ уточняет, что снаряд украинских националистов — переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200.
«Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — уточнили в Минобороны.
Ранее сообщения о взрыве в Таганроге появились в соцсетях. Это также были последствия атаки ВСУ. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Есть пострадавшие, но все получили легкие ранения.