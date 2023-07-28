В четвертый раз: актер Батырев сделал предложение девушке после трех лет отношений

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Он отмечал, что нынешняя избранница не скандалит и всегда находится на его стороне.

Актер Антон Батырев после трех лет отношений сделал предложение своей девушке Анне Савельевой.

«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — ответила она на вопрос подписчика в соцсетях.

Девушка сопроводила публикацию снимком из лифта с золотым помолвочным кольцом на безымянном пальце. Для 42-летнего артиста этот брак станет четвертым — до этого он, в частности, был женат на актрисе Евгении Лозе.

Батырев, говоря о Савельевой, отмечал, что встретил хорошего человека. Она его понимает, не скандалит и всегда находится на его стороне.

Звезда снимался в проектах «Человек без сердца», «На качелях судьбы», а также «Ничто не случается дважды». Полнометражная картина «Дыхание» с его участием вышла в 2023 году.

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